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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча с «Флоридой»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой матча. Российский вратарь парировал 33 броска из 34 и одержал девятую победу в нынешнем сезоне. По количеству выигранных матчей он делит лидерство в лиге с датским голкипером Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».

Лучшим игроком матча стал нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон. Американский форвард оформил дубль в ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Третьей звездой встречи признан нападающий «молний» Ондржей Палат. Чешский форвард записал на свой счёт заброшенную шайбу и ещё одну результативную передачу.

Бобровский: в следующем матче «Флорида» ожидает увидеть другую «Тампу»
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