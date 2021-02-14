Плющев: видно, что сборная играла в организованный хоккей с огромным желанием победить

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победы сборной России на Шведских хоккейных играх и в общем зачёте Евротура.

«Во-первых, я хотел бы и тренеров, и игроков поздравить с победой в конкретном матче против чехов и во всём турнире. Три победы в трёх играх фактически молодёжным составом впечатляют. В каждом из матчей игроки проявляли характер. Важно, что ребята не сломались в непростых ситуациях, когда соперники имели большое игровое преимущество. Видно, что сборная играла в организованный хоккей с огромным желанием победить», — сказал Плющев «Чемпионату».

Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур. Победная серия национальной команды в нынешнем розыгрыше турнира составляет девять матчей.