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Брагин: сложно сказать, почему молодёжь не взяла медали МЧМ. На Евротуре те же игроки

Брагин: сложно сказать, почему молодёжь не взяла медали МЧМ. На Евротуре те же игроки
Хоккей / Евротур 0
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Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал победу национальной команды в матче с Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Россия заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.

«Рады такому результату. Ещё раз убедились, что хоккей в России жив и богат талантами. Нужно правильно их развивать.

У нас был самый молодой состав, и он здорово проявил себя. Особенно радует молодёжь. Нужно больше им доверять и правильно развивать. У российского хоккея есть будущее.

Сложно сказать, почему у этой молодёжи не получилось взять медали молодёжного чемпионата мира. Надо было вариться на турнире. Мы говорили об этом: было много нюансов. Уже были комментарии Игоря Ларионова на этот счёт. Сейчас те же игроки показывают хороший уровень», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
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