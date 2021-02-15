Брагин: сложно сказать, почему молодёжь не взяла медали МЧМ. На Евротуре те же игроки

Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал победу национальной команды в матче с Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Россия заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.



«Рады такому результату. Ещё раз убедились, что хоккей в России жив и богат талантами. Нужно правильно их развивать.



У нас был самый молодой состав, и он здорово проявил себя. Особенно радует молодёжь. Нужно больше им доверять и правильно развивать. У российского хоккея есть будущее.



Сложно сказать, почему у этой молодёжи не получилось взять медали молодёжного чемпионата мира. Надо было вариться на турнире. Мы говорили об этом: было много нюансов. Уже были комментарии Игоря Ларионова на этот счёт. Сейчас те же игроки показывают хороший уровень», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур