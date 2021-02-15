Брагин: сложно сказать, почему молодёжь не взяла медали МЧМ. На Евротуре те же игроки

Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал победу национальной команды в матче с Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Россия заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.
«Рады такому результату. Ещё раз убедились, что хоккей в России жив и богат талантами. Нужно правильно их развивать.
У нас был самый молодой состав, и он здорово проявил себя. Особенно радует молодёжь. Нужно больше им доверять и правильно развивать. У российского хоккея есть будущее.
Сложно сказать, почему у этой молодёжи не получилось взять медали молодёжного чемпионата мира. Надо было вариться на турнире. Мы говорили об этом: было много нюансов. Уже были комментарии Игоря Ларионова на этот счёт. Сейчас те же игроки показывают хороший уровень», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».
- 15 февраля 2021
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:25
-
13:00
-
12:39
-
12:13
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
-
01:54
-
01:47
-
01:32
- 14 февраля 2021
-
23:55
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:02
-
20:52
-
20:19
-
19:45
-
19:27
-
19:09
-
19:05