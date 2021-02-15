Источник: Лемье против обмена Малкина, но такой вариант может быть рассмотрен

Хоккейный обозреватель Марк Мэдден, работающий на матчах «Питтсбург Пингвинз», оценил вероятность обмена нападающего Евгения Малкина, у которого после нынешнего сезона заканчивается действующий контракт.
«На прошлой неделе я говорил о том, что Евгения Малкина не хотят обменивать и что в ближайшем будущем возможно подписание нового контракта с ним, но с тех пор я получил новую информацию и вынужден немного изменить тон своих слов. Обмена Малкина не хочет совладелец «Питтсбурга» Марио Лемье, но такой вариант может быть рассмотрен. Единственный человек в команде, который является по-настоящему неприкасаемым, — это Сидни Кросби.
Думаю, Евгений будет следовать пожеланиям своей супруги, которая вместе с ребёнком живёт во Флориде. Думаю, что она бы хотела, чтобы Джино тоже переехал во Флориду. С другой стороны, против обмена Малкина может выступить Кросби. Вариантов много, и, если делать ставки прямо сейчас, я бы поставил на то, что Малкин всё-таки останется в «Питтсбурге», — отметил Мэдден в подкасте «The X 105,9».
- 15 февраля 2021
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