Владислав Наместников забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Чикаго». В составе гостей отличились Маттиас Янмарк и Доминик Кубалик. Единственную шайбу за «Детройт» забил российский нападающий Владислав Наместников. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 2 результативные передачи.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.