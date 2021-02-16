Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения «Чикаго» в овертайме

Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения «Чикаго» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Игроки «Чикаго» к концу 1-го периода вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Маттиаса Янмарка и Доминика Кубалика. Однако за 15 секунд до конца этого игрового отрезка Владислав Наместников сократил отставание, а в 3-м периоде Кристиан Юус сравнял счёт в матче. Точный бросок Доминика Кубалика в овертайме принёс «Чикаго» победу в этом матче, а сам форвард оформил дубль.

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 26 секунд, и как уже отмечалось ранее, отметился заброшенной шайбой, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественник из «Чикаго» Никита Задоров за 20.46 на льду отличился результативной передачей, а его коэффициент полезности составил «+1».

«Чикаго Блэкхоукс» с 20 очками в 17 играх занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт Ред Уингз» (11) – замыкает её.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Янмарк (Сёдерберг, Задоров) – 04:19' (5x5)   0:2 Кубалик (Хагель) – 16:09' (5x5)   1:2 Наместников (Немет, Ганье) – 19:45' (5x5)   2:2 Юус (Нильсен, Эрни) – 45:49' (5x5)   2:3 Кубалик (Зутер) – 64:43' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021