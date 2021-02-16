Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения «Чикаго» в овертайме

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Игроки «Чикаго» к концу 1-го периода вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Маттиаса Янмарка и Доминика Кубалика. Однако за 15 секунд до конца этого игрового отрезка Владислав Наместников сократил отставание, а в 3-м периоде Кристиан Юус сравнял счёт в матче. Точный бросок Доминика Кубалика в овертайме принёс «Чикаго» победу в этом матче, а сам форвард оформил дубль.

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 26 секунд, и как уже отмечалось ранее, отметился заброшенной шайбой, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественник из «Чикаго» Никита Задоров за 20.46 на льду отличился результативной передачей, а его коэффициент полезности составил «+1».

«Чикаго Блэкхоукс» с 20 очками в 17 играх занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт Ред Уингз» (11) – замыкает её.