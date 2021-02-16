Защитник «Ванкувера» Нейт Шмидт организовал гол в ворота своей команды в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Калгари Флэймз». После двух периодов гости впереди — 3:2.
Автором третьей шайбы «огоньков» стал нападающий Диллон Дюбе. В этом эпизоде крайне неудачно сыграл защитник «косаток» Нейт Шмидт. Канадский защитник получил шайбу за собственными воротами и решил выполнить передачу через пятак, но не заметил приближения соперника. Дюбе успел сыграть клюшкой и подправить шайбу в щиток дезориентированного голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко. Американский вратарь пытался исправить ситуацию, но вместо этого завёз шайбу в свои ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Примечательно, что в предыдущем матче «Калгари» также переиграл «Ванкувер» (3:1). Автором победного гола стал форвард «огоньков» Эндрю Манджапане, поразивший ворота «косаток» в конце второго периода благодаря удачному рикошету от ноги защитника Шмидта.
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