Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Ванкувера» Нейт Шмидт организовал гол в ворота своей команды в матче с «Калгари»

Защитник «Ванкувера» Нейт Шмидт организовал гол в ворота своей команды в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Калгари Флэймз». После двух периодов гости впереди — 3:2.

Автором третьей шайбы «огоньков» стал нападающий Диллон Дюбе. В этом эпизоде крайне неудачно сыграл защитник «косаток» Нейт Шмидт. Канадский защитник получил шайбу за собственными воротами и решил выполнить передачу через пятак, но не заметил приближения соперника. Дюбе успел сыграть клюшкой и подправить шайбу в щиток дезориентированного голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко. Американский вратарь пытался исправить ситуацию, но вместо этого завёз шайбу в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что в предыдущем матче «Калгари» также переиграл «Ванкувер» (3:1). Автором победного гола стал форвард «огоньков» Эндрю Манджапане, поразивший ворота «косаток» в конце второго периода благодаря удачному рикошету от ноги защитника Шмидта.

Шмидт — о победном голе «Калгари»: за всю карьеру в НХЛ со мной не случалось подобного
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021