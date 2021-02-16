Уилер стал вторым по победным голам в истории «Атланты»/«Виннипега», рекорд у Ковальчука

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» со счётом 5:6, прервав трёхматчевую победную серию.
В составе победителей отличились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Николай Элерс, Мэтью Перро и Блейк Уилер. Для Уилера эта шайба стала 32-й победной за карьеру в «Джетс», благодаря чему он вышел на второе место в истории «Виннипега» по голам за клуб с учётом выступления «Атланты Трэшерз», чьим правопреемником и являются «Джетс».
Американский форвард повторил достижение Брайана Литтла, который пропускает нынешний сезон из-за последствий сотрясения мозга. Рекорд франшизы принадлежит российскому нападающему Илье Ковальчуку, забросившему 40 победных шайб за «Атланту».
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