Уилер стал вторым по победным голам в истории «Атланты»/«Виннипега», рекорд у Ковальчука

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» со счётом 5:6, прервав трёхматчевую победную серию.

В составе победителей отличились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Николай Элерс, Мэтью Перро и Блейк Уилер. Для Уилера эта шайба стала 32-й победной за карьеру в «Джетс», благодаря чему он вышел на второе место в истории «Виннипега» по голам за клуб с учётом выступления «Атланты Трэшерз», чьим правопреемником и являются «Джетс».

Американский форвард повторил достижение Брайана Литтла, который пропускает нынешний сезон из-за последствий сотрясения мозга. Рекорд франшизы принадлежит российскому нападающему Илье Ковальчуку, забросившему 40 победных шайб за «Атланту».