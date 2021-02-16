В Канаде установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча, играли больше 10 дней

Абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча установили спортсмены из канадской провинции Альберта, которые беспрерывно играли в течение 252 часов, информирует телеканал CBC.
Матч продолжался более 10 дней и завершился рано утром 15 февраля. На открытой ледовой площадке, расположенной недалеко от Эдмонтона, встречались команды «Надежда» (Team Hope) и «Излечение» (Team Cure). 40 атлетов, сменяя друг друга, продолжали встречу без перерыва в течение более 252 часов. «Надежда» выиграла матч со счётом 2 649:2 528.
Как рассказала одна из организаторов игры Кейт Галлахер, это спортивное событие уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Его участники также за 10 дней сумели собрать более $ 1,45 млн, которые будут направлены на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберты.
Предыдущий рекорд также был установлен командами «Надежда» и «Излечение». В 2018 году они играли без перерыва в течение 251 часа 7 минут и 58 секунд.
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