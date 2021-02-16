Евгений Дадонов прокомментировал победный камбэк «Оттавы» со счёта 1:5

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов поделился мнением о камбэке команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).
«Это хоккей, в котором случается всякое. Но это приятно. Сегодня мы не бросали играть, а просто действовали смена за сменой, шли от гола к голу, толком не думая о счёте», – цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ в русской версии.
К 40-й минуте второго периода счёт был 1:5, «Сенаторз» остались в меньшинстве после удаления российского защитника Артёма Зуба. Тем не менее ещё до перерыва Ник Пол отыграл одну шайбу, а уже после завершения штрафного времени в третьем периоде россиянин сделал счёт 3:5. Затем голы Коннора Брауна и Евгения Дадонова позволили «Оттаве» перевести матч в овертайм, где российский форвард поставил точку в матче.
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