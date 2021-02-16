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Заварухин: Овчинникову дадим возможность сыграть в большинстве, ему было тяжело физически

Заварухин: Овчинникову дадим возможность сыграть в большинстве, ему было тяжело физически
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в домашнем матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Начали неплохо, имели хорошие моменты, могли забить больше — было несколько выходов один на один. Хромала реализация, долго не было игровой практики. Здорово выглядели молодые: Дмитрий Овчинников, Илья Пастухов. Сыграли на характере, где-то острастку давали. Немножко состав у нас был не боевой, но победа есть победа.

Могли бы сыграть сборники, если бы матч имел турнирное значение? Мы бы подумали. Они прилетели за короткое время до встречи. Мы дали шанс тем ребятам, кто мало играл. Кто-то полностью воспользовался шансом, кто-то в меньшей степени. Почему Овчинникова не поставили в бригаду большинства и не выпускали в овертайме? Ему физически немного тяжеловато. В каких-то сменах он проседал, я дал ему отдохнуть. Насчёт большинства — у него ещё будет время, дадим ему возможность, попробуем.

Что скажу насчёт Санникова, почему его поставили в центр? Хотел бы сказать ему спасибо. Он мужик, вышел и отыграл сегодня неплохо, закрыл проблемную позицию, потому что заболел Саюстов. Стоит ли ждать Эрика О'Делла в Новосибирске зимой или весной? Как я понимаю, он проходит реабилитацию. Будем обсуждать этот вопрос с руководством», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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