Санников: тяжело выходить после двух месяцев отсутствия, но думаю, что игры не испортил

Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).



«Не забили свои моменты и пропустили в третьем периоде, но хорошо, что смогли выиграть в овертайме. Сколько из пропущенных двух с половиной месяцев я тренировался? Всё время, но сначала я тренировался только в зале — на льду начал заниматься с 3 января. Конечно, после такого тяжеловато входить, но думаю, что игры не испортил.



Когда последний раз играл центрального нападающего? Вбрасывания — самое тяжёлое, потому что я не работаю над этим компонентом, и много было проиграно вчистую, к сожалению. Старался навязать борьбу в этом. Последние тренировки я занимался как центральный. Непривычно, но я в прошлом сезоне играл на этой позиции в Казани.



Как быть, когда за месяц до конца чемпионата были потеряны шансы на плей-офф? Конечно, это не добавляет позитивных эмоций. Но мы всё равно выходим, бьёмся, стараемся отдавать все силы для болельщиков», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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