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НХЛ перенесла второй матч «Даллас» — «Нэшвилл» из-за экстремальных погодных условий

НХЛ перенесла второй матч «Даллас» — «Нэшвилл» из-за экстремальных погодных условий
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе второго матча регулярного чемпионата между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз», который должен был пройти в ночь с 16 на 17 февраля (по московскому времени), сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее лига отменила матч между «Старз» и «Предаторз», который должен был состояться в ночь с 15 на 16 февраля.

Сообщается, что решение о переносе матча связано с экстремальными погодными условиями, которые привели к значительным отключениям электроэнергии в районе Далласа. Несмотря на то что оба клуба и официальные лица находятся в Далласе, лига приняла решение о переносе встречи. Новая дата матча будет названа позже.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ объявила о переносе матча «Даллас» — «Нэшвилл» из-за экстремальных погодных условий
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