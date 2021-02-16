«Магнитка» потерпела второе поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 10-й минуте Денис Бодров вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Андрей Нестрашил с передачи Максима Карпова сравнял счёт. На 39-й минуте Лукаш Седлак во второй раз в матче вывел вперёд челябинцев. На 45-й минуте Тейлор Бек сравнял счёт. На 57-й минуте Даниил Ильин в третий раз вывел «Трактор» вперёд. Тем не менее «Магнитка» и в этот раз отыгралась. Шайбу за секунду до конца третьего периода забросил Сергей Плотников. Победный гол в овертайме забил Ник Бэйлен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Подольске встретится с местным «Витязем», а «Трактор» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 18 февраля.
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