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«Магнитка» потерпела второе поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»

«Магнитка» потерпела второе поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Бодров (Бывальцев, Калинин) – 09:46' (5x4)   1:1 Нестрашил (Карпов) – 17:18' (5x4)   2:1 Седлак (Гика, Бэйлен) – 38:31' (5x3)   2:2 Бек (Прохоркин) – 44:28' (5x3)   3:2 Ильин (Седлак, Гика) – 56:38' (5x4)   3:3 Плотников (Бек, Расмуссен) – 59:59' (6x5)   4:3 Бэйлен (Седлак, Гика) – 61:09' (3x3)

На 10-й минуте Денис Бодров вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Андрей Нестрашил с передачи Максима Карпова сравнял счёт. На 39-й минуте Лукаш Седлак во второй раз в матче вывел вперёд челябинцев. На 45-й минуте Тейлор Бек сравнял счёт. На 57-й минуте Даниил Ильин в третий раз вывел «Трактор» вперёд. Тем не менее «Магнитка» и в этот раз отыгралась. Шайбу за секунду до конца третьего периода забросил Сергей Плотников. Победный гол в овертайме забил Ник Бэйлен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Подольске встретится с местным «Витязем», а «Трактор» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 18 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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