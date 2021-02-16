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Дубли Сергеева и Кагарлицкого помогли московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

Дубли Сергеева и Кагарлицкого помогли московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Муранов (Шипов, Зайцев) – 14:56' (5x5)   1:1 Козун (Менелл, Спунер) – 17:15' (5x4)   1:2 Сергеев (Миронов, Линдберг) – 19:52' (5x4)   1:3 Кагарлицкий (Шипачёв, Яшкин) – 28:03' (5x4)   2:3 Шинкевич (Козун, Соловьёв) – 30:37' (5x5)   2:4 Яшкин (Сергеев, Шипачёв) – 31:25' (5x5)   2:5 Кагарлицкий (Хиетанен, Яшкин) – 39:50' (5x5)   3:5 Мосалёв (Горбунов, Шинкевич) – 50:46' (5x5)   3:6 Сергеев (Ефремов) – 51:59' (5x5)   4:6 Принс (Спунер, Фальковский) – 57:21' (5x5)

Героями матча стали защитник москвичей Артём Сергеев, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу, а также нападающие Дмитрий Яшкин, забивший гол и отдавший две передачи, и Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль. Вадим Шипачёв набрал 2 (0+2) очка. У минчан самыми результативными оказались Илья Шинкевич (1+1) и Райан Спунер (0+2).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Санкт-Петербурге встретится со СКА, а минское в Хельсински — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 18 февраля.

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