Дубли Сергеева и Кагарлицкого помогли московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Героями матча стали защитник москвичей Артём Сергеев, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу, а также нападающие Дмитрий Яшкин, забивший гол и отдавший две передачи, и Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль. Вадим Шипачёв набрал 2 (0+2) очка. У минчан самыми результативными оказались Илья Шинкевич (1+1) и Райан Спунер (0+2).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Санкт-Петербурге встретится со СКА, а минское в Хельсински — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 18 февраля.
- 16 февраля 2021
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