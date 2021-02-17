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Лавиолетт: «Вашингтон» провёл довольно сильный матч, Ванечек сделал нужные сейвы

Лавиолетт: «Вашингтон» провёл довольно сильный матч, Ванечек сделал нужные сейвы
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«Я думаю, что мы выступили действительно хорошо. Казалось, что все были на высоте, собранны и готовы к игре. В прошлой игре мне понравилось многое, надо было немного его подкорректировать. Ванечек сделал несколько сейвов для нас, которые ему нужно было сделать. В целом мы провели довольно сильный матч», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Зак Астон-Риз. Нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18.29, нанёс шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

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