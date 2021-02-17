Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Малкин завалил Кузнецова на вбрасывании после первого гола «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Зак Астон-Риз. Нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18.29, нанёс шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Также российский форвард отметился нарушение правил против своего соотечественника Евгения Кузнецова. Малкин сбил Кузнецова на вбрасывании после первого гола столичной команды в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 22.08, совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Кузнецов провёл на льду 18.45 и сделал четыре броска. Его показатель полезности также составил «0». Защитник Дмитрий Орлов за 14.10 на площадке заработал показатель полезности «+2».