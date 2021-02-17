Чистяков: Ларионов учит глубокому пониманию хоккея. Повышать голос для этого не нужно

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков поделился мнением о выступлении за сборную России под руководством Игоря Ларионова на Шведских играх.

«Провёл на Шведских играх только один матч – против чехов, поэтому будет правильно, если своими взглядами поделятся другие хоккеисты. За себя могу сказать, что в сборной России всегда особая атмосфера, убедился в этом и на молодёжном чемпионате мира, и на этапах Евротура. Когда играешь за страну – особый настрой.

Вызова из сборной всегда ждёшь. И на Кубке Карьяла, и на молодёжном чемпионате мира было очень интересно работать с Игорем Николаевичем Ларионовым, он полностью доверяет молодым хоккеистам. Как и Валерий Николаевич Брагин – под его руководством был на сборах, хотя официальных турниров ещё не проводил. Ларионов – легенда, он учит глубокому пониманию хоккея. Мне кажется, повышать голос для этого не нужно», – цитирует Чистякова Russia-Hockey.