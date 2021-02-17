Ларионов – не мессия. Почему решение доверить ему весь наш хоккей может быть опасным

Досрочная победа на Евротуре – хороший результат, который не нужно переоценивать. Все понимают, что главный старт сезона пройдёт в мае, где будет другой накал и уровень конкуренции. Но после 9 побед подряд прививка от излишней эмоциональности всё равно не повредит. Она невкусная, но полезная. Ведь от спортивной России (и хоккей тут не исключение) десятилетиями неотъемлема плохая привычка. Шарахаться из крайности в крайность. От «шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает» до «возведём атлета Икс с тренером Игрек в лик святых, они превратят всё в золото на ближайшие 100 лет».

Пора отвыкать. Иначе мы так и будем то расстреливать невиновных, то свергать непричастных, то творить кумиров вопреки их желанию, то с воем их впоследствии свергать. На причины и следствия надо смотреть трезво. Не видеть за деревьями леса – большая ошибка. Именно она сейчас, в данный актуальный момент, нашему хоккею и грозит. Ведь как силён соблазн петь осанну Профессору, утверждать, что именно он поставил сборную на победные рельсы. И следом делать выводы, что никто, кроме Игоря Николаевича, Россию к новым высотам не выведет. При этом самому Ларионову переходить в ранг «Мессия» вряд ли хочется. Но разве горячие головы его об этом спросят? Ведь жить эмоциями всегда легче.



Хоккей – мужской вид спорта. И намного правильнее подходить к оценке событий по-мужски. Хладнокровно, трезво, с опорой на факты. Способен ли Ларионов стать тренером-локомотивом русского прогресса? Возможно, что и нет.

Фото: fhr.ru

Во-первых, сам Профессор далеко не безгрешен. Мы безумно уважаем его как легендарного хоккеиста, но до статуса «великий тренер» ему ещё расти и расти. Помимо побед на Евротуре у него в этом сезоне был ещё и молодёжный ЧМ. Где итог, давайте называть вещи своими именами, оказался провальным. Причём во многом именно из-за управленческих решений главного тренера. Были и ошибки с комплектованием – в виде нелогичного отчисления того же Мингачева и лоббирования кандидатуры Фирстова, который в Эдмонтоне ничем хорошим себя не проявил. Был и провал по физике, который «обеспечил» ставленник и родственник Ларионова Арзамасцев. Было слабое управление командой со скамейки. Была неспособность найти общий язык даже с партнёрами по тренерскому штабу, хотя Голубович и Филатов знали игроков молодёжки намного лучше, ранее работали с ними, выигрывали различные турниры и медали. Всё это привело к тому, что сборная Профессора без шансов проиграла медальный раунд (да и добралась до него, если вспомнить четвертьфинальные мучения против Германии, с трудом).

Лучшему тренеру юниоров страны не по пути с Профессором. Голубович уходит из молодёжки? Он и Ларионов оказались слишком разными. Разбираемся, почему тренер покидает молодёжную сборную.

Во-вторых, взрослая сборная сезона-2020/2021 не так уж зависит от Ларионова. Разве она не добыла победу на Кубке Первого канала, где Профессора вообще не было? Разве с Брагиным на лавке хоккей потускнел, стал менее эффективным или творческим? Разве там не нашлись свои герои момента, периода, матча? Даже по счёту победы были как минимум столь же уверенными, как во встречах с теми же соперниками в Хельсинки или Мальме.

Фото: fhr.ru

В-третьих, если от временной рокировки Брагина на Ларионова результат снова тот, который нужен, – это свидетельство самого важного хоккейного тренда последних лет. Начала работать система, которая не зависит от незаменимой звезды или незаменимого тренера. Пока на уровне Евротура. Появилась возможность полностью поменять полевой состав после победы в декабрьской Москве и победить потом в февральской Швеции. Тренеры и весь штаб сборной потратили и время, и колоссальные усилия на строительство эффективной системы. Над глубиной кадрового резерва работали. Игроков воспитывали – пропуская через молодёжные и юниорские сборные, через турниры и тренировочные сборы для разных возрастов.

Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из СКА и сборной России после сезона

Фото: fhr.ru

Четвертый компонент прививки от эмоций- вопрос о совместимости Ларионова с той системой, в которую он пришел. В одном человеке могут уживаться феноменально контрастные стороны характера. Каким щедрым, думающим и командным диспетчером был Профессор на площадке. И каким убежденным, несгибаемым индивидуалистом он представал во всех аспектах жизни вне льда. Игорь Николаевич не участвовал в тусовках лихой рати русских энхаэловцев в 90-х. Он не сработался с коллегами по проекту КХЛ. Попыткам войти в структуру какого-нибудь клуба России или Северной Америки он предпочёл единоличную агентскую деятельность. И ту же крайнюю степень самостоятельности, замкнутости на самого себя он уже пытался проявить на своём нынешнем посту.



Я снова про ларионовский опыт МЧМ. До его прихода у России было 5 финалов за 10 лет. Ларионов отнёсся к нему без большого уважения и начал внедрять что-то своё. Пошли недочёты – как в физике, так и в командной игре. То есть когда он готовит сборную сам, не подпуская к процессу почти никого, получается не то, чего ждут от тренера российской национальной команды

«В финале у Канады тоже было фиаско». Ларионов сказал, что поменяет в сборной к новому МЧМ Главный тренер российской молодёжки поведал о всех проблемах, с которыми столкнулась команда, пообещав сделать выводы.

Возможно, это всего лишь вопрос тренерского роста, и гибкий Профессор готов меняться даже в свои 60 лет. А, возможно, проблема гораздо серьёзнее – и тогда в будущем Ларионов будет не встраиваться в эффективную систему, а пытаться резко перестраивать ее под себя. По принципу «или сломаю, или сломаюсь сам».



Ларионов как хоккейный мыслитель, безусловно, неординарен. Но насколько перспективными и эффективными являются его мысли? Сможет ли он плодотворно работать в едином созидательном фарватере? Делать выводы и искать ответы на этот сложный управленческий вопрос надо как можно скорее Не исключено, что потом будет уже поздно.

Фото: fhr.ru

В том и есть сложность управленческих решений, что всегда приходится искать баланс между стабильностью существующей ситуации и свежими идеями. И рассуждения о «факторе Ларионова» нужны в первую очередь для того, чтобы не приключилось очередного «до основанья, а затем». Неважно, как зовут отдельного тренера или менеджера. Важно, что давать такому отдельному специалисту максимум полномочий, по принципу «посмотрим, что получится», нельзя ни в коем случае.



Исторические примеры такой «спортивной диктатуры» ничем хорошим обычно не оборачивались. Даже когда «диктатура» была цивилизованной. Много хорошего принес футбольной сборной России опытнейший европеец Капелло? Показателен и негативный опыт Билялетдинова, который отринул все наработки с достижениями и всеми силами пытался перестроить сборную под себя. При этом у модели Зинэтулы Хайдарыча был бэкграунд в виде двух Кубков Гагарина.