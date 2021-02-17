Лебрюн: «Нэшвилл» может обменять Экхольма, Гранлунда и Хаулу
Инсайдер канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн рассказал о возможных обменах, которые может провести менеджмент «Нэшвилл Предаторз».
«Пока нельзя утверждать, что «Нэшвилл» будет продавцом, устроит распродажу, но команда на грани этого шага. Возможен обмен защитника Маттиаса Экхольма, у которого осталось полтора года по действующему контракту. У него вполне выгодная зарплата в $ 3,75 млн в год и нет пункта, запрещающего сделку. Кроме этого под вопросом будущее Микаэля Гранлунда и Эрика Хаулы, их тоже могут обменять», — сказал Лебрюн в эфире TSN.
В нынешнем регулярном чемпионате «Нэшвилл» выиграл лишь шесть матчей из 15, в результате чего на 8 очков отстаёт от кубковой зоны в Центральном дивизионе.
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