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Лебрюн: «Нэшвилл» может обменять Экхольма, Гранлунда и Хаулу

Лебрюн: «Нэшвилл» может обменять Экхольма, Гранлунда и Хаулу
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн рассказал о возможных обменах, которые может провести менеджмент «Нэшвилл Предаторз».

«Пока нельзя утверждать, что «Нэшвилл» будет продавцом, устроит распродажу, но команда на грани этого шага. Возможен обмен защитника Маттиаса Экхольма, у которого осталось полтора года по действующему контракту. У него вполне выгодная зарплата в $ 3,75 млн в год и нет пункта, запрещающего сделку. Кроме этого под вопросом будущее Микаэля Гранлунда и Эрика Хаулы, их тоже могут обменять», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

В нынешнем регулярном чемпионате «Нэшвилл» выиграл лишь шесть матчей из 15, в результате чего на 8 очков отстаёт от кубковой зоны в Центральном дивизионе.

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