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Никита Гусев возобновил тренировки с «Нью-Джерси» после исключения из протокола COVID-19

Никита Гусев возобновил тренировки с «Нью-Джерси» после исключения из протокола COVID-19
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев возобновил тренировки с командой, сообщает североамериканский журналист Аманда Штейн на своей странице в «Твиттере».

Ранее российский форвард находился в этом протоколе, в результате чего не имел возможности выходить на лёд и тренироваться с командой. Накануне россиянин был исключён из ковид-протокола НХЛ.

Игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-6».

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев исключён НХЛ из протокола COVID-19
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