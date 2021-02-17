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Определились все пары первого раунда Кубка Петрова ВХЛ. СКА-Нева не вышла в плей-офф

Определились все пары первого раунда Кубка Петрова ВХЛ. СКА-Нева не вышла в плей-офф
Хоккей / ВХЛ 0
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Определились все участники плей-офф ВХЛ.

В 1/8 финала Кубка имени Владимира Петрова команды распределились на следующие пары:

«Югра» – «Динамо» МО
«Нефтяник» – «Рязань»
«Дизель» – «Ростов»
«Горняк» – «Тамбов»
«Рубин» – «Торос»
«Металлург» Нк – «Звезда»
«Динамо» СПб – «Барс»
«Химик» – «Челмет»

Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь.

Отметим, что «СКА-Нева» не сыграет в розыгрыше Кубка Петрова в этом сезоне. После победы «Ростова» в матче с ЦСК ВВС (3:2 ОТ) команда системы СКА потеряла шансы на выход в плей-офф ВХЛ.

Армейский клуб не попал в плей-офф впервые с 2015 года.

В 50 матчах регулярного чемпионата «СКА-Нева» набрала 55 очков и занимала 17-е место в таблице.

СКА-Нева с Аскаровым и Чибриковым проиграла «Динамо» МО и почти потеряла шансы на плей-офф
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