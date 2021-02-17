Определились все пары первого раунда Кубка Петрова ВХЛ. СКА-Нева не вышла в плей-офф

Определились все участники плей-офф ВХЛ.



В 1/8 финала Кубка имени Владимира Петрова команды распределились на следующие пары:



«Югра» – «Динамо» МО

«Нефтяник» – «Рязань»

«Дизель» – «Ростов»

«Горняк» – «Тамбов»

«Рубин» – «Торос»

«Металлург» Нк – «Звезда»

«Динамо» СПб – «Барс»

«Химик» – «Челмет»



Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь.

Отметим, что «СКА-Нева» не сыграет в розыгрыше Кубка Петрова в этом сезоне. После победы «Ростова» в матче с ЦСК ВВС (3:2 ОТ) команда системы СКА потеряла шансы на выход в плей-офф ВХЛ.



Армейский клуб не попал в плей-офф впервые с 2015 года.



В 50 матчах регулярного чемпионата «СКА-Нева» набрала 55 очков и занимала 17-е место в таблице.