«Торонто» победил «Оттаву», у Михеева «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 11.13 на площадке сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1».

За «Оттаву» единственный гол забил Брэди Ткачук. Нападающий Евгений Дадонов за 15.30 на льду совершил бросок по воротам, его показатель составил «-1». Нападающий Артём Анисимов провёл на площадке 10.11 и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев за 22.32 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2». Другой защитник Артём Зуб за 15.16 заработал показатель полезности «-1».

Эта победа стала для «Торонто» первой после двух подряд проигранных матчей, а для «Оттавы» это поражение стало первым после двух подряд победных встреч.