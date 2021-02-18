Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торонто» победил «Оттаву», у Михеева «-1»

«Торонто» победил «Оттаву», у Михеева «-1»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 11.13 на площадке сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1».

За «Оттаву» единственный гол забил Брэди Ткачук. Нападающий Евгений Дадонов за 15.30 на льду совершил бросок по воротам, его показатель составил «-1». Нападающий Артём Анисимов провёл на площадке 10.11 и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев за 22.32 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2». Другой защитник Артём Зуб за 15.16 заработал показатель полезности «-1».

Эта победа стала для «Торонто» первой после двух подряд проигранных матчей, а для «Оттавы» это поражение стало первым после двух подряд победных встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэттьюс (Холл, Маззин) – 24:41' (5x5)   1:1 Ткачук (Тирни, Норрис) – 38:51' (5x5)   2:1 Керфут (Маззин, Броди) – 50:46' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021