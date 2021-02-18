Макдэвид стал восьмым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 500 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После первого периода хозяева впереди — 2:1.

Счёт в матче открыл финский форвард «нефтяников» Ессе Пульюяври, результативную передачу которому сделал капитан команды Коннора Макдэвида. Для канадского нападающего это очко стало 500-м за карьеру в НХЛ. Макдэвид стал восьмым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 500 очков в лиге. На покорение этого рубежа ему потребовалось 369 матчей. Примечательно, что столько же матчей на аналогичное число очков затратил Сидни Кросби.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (234 матча), второе место занимает Марио Лемье (287), топ-3 замыкает Петер Штястны (322). Следом располагаются Майк Босси (349), Эрик Линдрос (352), Яри Курри (356) и Брайан Троттье (362).