Во встрече с «Калгари» Макдэвид и Драйзайтль сыграли последние 5 минут 45 секунд в матче

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 6:4.

Редкий эпизод в современном хоккее произошёл в конце третьего периода. При счёте 6:4 в пользу «огоньков» лидеры «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль провели на льду последние 5 минут 45 секунд в матче. Смена хоккеистов прерывалась на тайм-аут, несколько пробросов и ещё несколько вбрасываний, но Макдэвид и Драйзайтль со льда не уходили. В результате капитан «Эдмонтона» завершил встречу с игровым временем 28 минут 16 секунд, а немецкий форвард сыграл 27 минут и 3 секунды.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на площадке 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». Для него это уже 11-я встреча кряду без очков со старта сезона.