Ланкинен, «засушивший» сборную России в полуфинале ЧМ-2019, оформил первый шат-аут в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.



Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филипп Курашев и Алекс Дебринкэт. Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.

Главным триумфом в карьере Ланкинена на данный момент остаётся победа на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Финляндии. В полуфинале того мирового первенства 25-летний голкипер отыграл на ноль в матче со сборной России (1:0), после чего в финальном матче с командой Канады (3:1) он пропустил всего одну шайбу.