Ланкинен, «засушивший» сборную России в полуфинале ЧМ-2019, оформил первый шат-аут в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филипп Курашев и Алекс Дебринкэт. Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.
Главным триумфом в карьере Ланкинена на данный момент остаётся победа на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Финляндии. В полуфинале того мирового первенства 25-летний голкипер отыграл на ноль в матче со сборной России (1:0), после чего в финальном матче с командой Канады (3:1) он пропустил всего одну шайбу.
- 18 февраля 2021
-
08:26
-
07:54
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:00
-
05:43
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56
-
22:40
-
22:20
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:58
-
19:48
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:20
-
14:43
-
14:15