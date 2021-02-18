26 февраля в Москве состоится мастер-класс среди незрячих команд, информирует пресс-служба организации АНО «Детская следж-хоккейная лига».

«Детский хоккей для незрячих — это новое для России направление адаптивного спорта, которое ориентировано на социализацию и реабилитацию детей с нарушениями зрения. Благодаря специально разработанным правилам, выйти на лёд и играть в хоккей могут как ребята с нарушением остроты зрения, так и с полным его отсутствием.

Игроки учатся понимать границы поля, ориентироваться на звуки: сигнал тренерского свистка, стучание клюшек и движение большой специальной шайбы, в которой находится несколько шарикоподшипников. Открытие новых команд в России стало возможно благодаря поддержке Детской следж-хоккейной Лиги и Фонда президентских грантов.

Попробовать играть в хоккей может каждый ребенок с нарушением или отсутствием зрения. 26 февраля в 14:30 в Москве состоится открытый мастер-класс. Для регистрации на первую тренировку необходимо записаться по телефону 89037094548. Место встречи: каток «Сити спорт» 5-й Донской проезд 15 строение 7. Приходите с коньками!», — сказано в пресс-релизе организации.

«Многие ребята впервые выходят на лёд, учатся стоять на коньках, проходят этап привыкания ко льду, игре в тяжелой экипировке, к правилам, — это не быстрый процесс, но получается у всех. Наши ребята уже участвуют в регулярных матчах, где играют командами и среди них многие с полным отсутствием зрения», — сказал Леонид Тишкин, главный тренер команды по хоккею для незрячих «Фортуна».