«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо», забросив пять шайб
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Это десятое кряду поражение латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится со СКА, а «Динамо» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 20 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Пулккинен (Каюмов, Ландер) – 08:57' (5x5) 2:0 Мисюль (Марченко, Красковский) – 23:54' (4x4) 3:0 Баранцев (Осипов) – 24:52' (4x4) 4:0 Алексеев (Осипов, Ткачёв) – 31:06' (5x5) 4:1 Букартс (Скарлетт) – 38:32' (5x4) 5:1 Черепанов (Ткачёв, Алексеев) – 44:34' (5x5)
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