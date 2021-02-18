«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо», забросив пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Это десятое кряду поражение латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится со СКА, а «Динамо» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 20 февраля.