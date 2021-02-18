Кукштель: четыре поражения от «Динамо» психологически не повлияют на СКА в плей-офф

Нападающий СКА Павел Кукштель прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

«У нас не получился только первый период. Проиграли всю силовую борьбу. Потом включились, начали показывать свой хоккей, но так сложился матч, что проиграли. Нужно это исправлять — все три периода надо играть в полную. Четыре поражения от «Динамо» психологически не повлияют на нас в плей-офф. Мы отталкиваемся от своей игры, а в плей-офф будет своем другой хоккей», — передаёт слова Кукштеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 20 февраля.