ФХР сделала заявление по ситуации с тренером, который отрабатывал с детьми навыки драки

Федерация хоккея России сделала заявление по ситуации с видео с тренировкой в одной из хоккейных школ, на котором запечатлено, как тренер отрабатывал с детьми навыки драки на льду.
«ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которая прямо запрещает такие методы в отношении детей.
Федерация внимательно следит за деятельностью всех хоккейных школ России и будет жестко пресекать несоблюдение методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов.
ФХР проводит собственное расследование данного эпизода, материалы направлены в Дисциплинарный комитет ФХР в целях проверки действий тренера с точки зрения нарушения правил, регламентов и кодекса этики ФХР. По результатам расследования к тренеру могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации», — говорится в пресс-релизе организации.
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