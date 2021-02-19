Защитник «Сан-Хосе» Кныжов ещё раз обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 3:2.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов во второй за карьеру в НХЛ сыграл более 20 минут в матче. Он провёл на льду 22 минуты 10 секунд (в том числе 2 минуты и 24 секунды в меньшинстве). Российский защитник завершил матч с нейтральным показателем полезности, выполнив четыре силовых приёма и совершив три блок-шота.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности "+1" и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч Николай проводит на льду 13 минут и 10 секунд. В прошлом сезоне Кныжов дебютировал в лиге, сыграв три матча.
- 19 февраля 2021
-
13:27
-
13:15
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:35
-
11:16
-
11:12
-
11:05
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:48
-
09:25
-
09:00
-
08:55
-
08:34
-
08:25
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:43
-
06:43
-
06:12
-
06:06
-
05:54
-
05:44
-
05:33
-
05:22
-
04:17