Форвард «Виннипега» Марк Шайфли продлил результативную серию в НХЛ до 9 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Пола Мориса.
На 8-й минуте первого периода счёт открыл форвард «Джетс» Марк Шайфли. Таким образом, 27-летний форвард продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей. В 17 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (9+14) очка.
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Это восьмое поражение «Кэнакс» в последних 10-ти играх. Следующий матч 22 февраля команды проведут между собой, затем 26 и 28 февраля «Виннипег» примет «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер» 24 и 26 февраля сыграет с «Эдмонтоном».
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