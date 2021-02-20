Форвард «Виннипега» Марк Шайфли продлил результативную серию в НХЛ до 9 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Пола Мориса.

На 8-й минуте первого периода счёт открыл форвард «Джетс» Марк Шайфли. Таким образом, 27-летний форвард продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей. В 17 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (9+14) очка.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Это восьмое поражение «Кэнакс» в последних 10-ти играх. Следующий матч 22 февраля команды проведут между собой, затем 26 и 28 февраля «Виннипег» примет «Монреаль Канадиенс», а «Ванкувер» 24 и 26 февраля сыграет с «Эдмонтоном».