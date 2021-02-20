Патрик Кейн забросил красивую шайбу после спинорамы в матче с «Каролиной»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Рода Бриндамора.
В концовке второго периода первую шайбу «Чикаго» забросил Патрик Кейн. 32-летний нападающий отправил шайбу в ворота Джеймса Раймера красивым броском после спинорамы.
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Таким образом, прервалась 3-матчевая победная серия «Блэкхоукс». Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
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