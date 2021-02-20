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ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию

ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. «Леопардам» предстоит встретиться с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Спартаком». На выездную серию отправилось 25 хоккеистов.

Вратари: Максим Третьяк, Иван Кульбаков, Алексей Красиков.

Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Иван Мищенко, Владислав Валенцов, Рафаэль Батыршин, Даниил Мироманов, Олег Погоришный, Никита Седов.

Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Дмитрий Константинов (командирован из ХК «Капитан» — клуба — партнёра «Сочи» в МХЛ), Ансель Галимов, Ере Карьялайнен, Никита Точицкий, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Владислав Курбатов, Данила Квартальнов, Кирилл Петьков, Иван Казаков, Сергей Шмелёв.

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