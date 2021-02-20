Кузьменко: признаюсь, до МЧМ-2016 я был раздолбаем. Думал о своём, делал что хотел

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился воспоминаниями о молодёжном чемпионате мира 2016 года.

«С какими чувствами посещаю «Хартвалл Арену»? Понимаю, о чём вы… Очень хороший вопрос. Каждый раз, когда приезжаю со СКА в Хельсинки, вспоминаю, как жёстко облажался на молодёжном чемпионате мира в 2016 году. Мало того что ничего не забил и закончил турнир с 0+0, так ещё и показатель полезности был «-1». Массу шансов не реализовал тогда. После турнира на несколько месяцев ушёл в себя.

Признаюсь, до молодёжного чемпионата мира я был раздолбаем. Если мне говорили замяться после тренировки, я не заминался. Думал о своём, делал что хотел. Но когда едешь на чемпионат мира с мыслями стать одним из лучших, а приезжаешь и становишься абсолютно худшим, осознаёшь своё реальное место в хоккее. Так что безумно благодарен турниру и тому, как он сложился.

Не говорю про командный результат, только про свою игру. После этого начал реально пахать и задумываться, как достигну успеха в хоккее, если на молодёжном чемпионате так провалился. Читаю изречения известных людей, и мне запала в душу простая, но точная фраза — иногда нужно вовремя упасть, чтобы потом подняться. Она точь-в-точь передаёт мой период карьеры в 20 лет. Нужно было уйти на самое дно, чтобы потом многое осознать. Не знаю, что было бы, сыграй я в Хельсинки хорошо. Может быть, и остался бы на том уровне. Неудачи — двигатель прогресса», — цитирует Кузьменко официальный сайт КХЛ.