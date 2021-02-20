Голкипер «Салавата» Метсола пропустит матч с «Куньлунем»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Матч пропустит голкипер «юлаевцев» Юха Метсола.

Пятёрки клуба на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Гиматов;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец — Пустозёров, Башкиров — Пименов — Солодухов.

Место в воротах займёт Даниил Тарасов. Его сменщиком будет 18-летний Богдан Выприцкий.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.