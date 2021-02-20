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Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Трактор»

Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в овертайме обыграло «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Митчелл (Фальковский, Алистров) – 27:48' (5x5)   1:1 Бэйлен (Подкорытов) – 33:46' (5x5)   1:2 Бэйлен – 48:06' (5x5)   2:2 Фальковский (Клинкхаммер) – 56:07' (5x5)   3:2 Принс (Менелл, Митчелл) – 60:21' (3x3)

На 28-й минуте Зак Митчелл вывел белорусскую команду вперёд. На 34-й минуте Ник Бэйлен с передачи Александра Подкорытова сравнял счёт. В середине третьего периода Бэйлен оформил дубль, выведя челябинцев вперёд. На 57-й минуте Степан Фальковский сделал счёт 2:2. Победную шайбу в овертайме забросил Шейн Принс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа челябинского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» в Челябинске — с «Сибирью». Обе встречи состоятся 23 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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