В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в овертайме обыграло «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
На 28-й минуте Зак Митчелл вывел белорусскую команду вперёд. На 34-й минуте Ник Бэйлен с передачи Александра Подкорытова сравнял счёт. В середине третьего периода Бэйлен оформил дубль, выведя челябинцев вперёд. На 57-й минуте Степан Фальковский сделал счёт 2:2. Победную шайбу в овертайме забросил Шейн Принс.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья победа челябинского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» в Челябинске — с «Сибирью». Обе встречи состоятся 23 февраля.
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