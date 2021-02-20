Яшкин побил рекорд КХЛ для чешских игроков, опередив Марека и Брендла
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин забросил шайбу на 47-й минуте встречи, сделав счёт 3:3.
Таким образом, форвард побил рекорд для чешских игроков по голам за один регулярный чемпионат. Для Яшкина эта шайба стала 36-й в нынешнем сезоне.
Ранее лучшим результатом для чешских игроков за сезон были 35 голов, забитые в сезоне-2008/2009 Яном Мареком и Павлом Брендлом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:46
-
20:33
-
20:15
-
20:10
-
19:58
-
19:37
-
19:24
-
19:19
-
19:04
-
18:32
-
18:23
-
17:54
-
17:34
-
16:54
-
16:32
-
15:59
-
15:50
-
15:42
-
14:57
-
14:52
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам