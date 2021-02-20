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Яшкин побил рекорд КХЛ для чешских игроков, опередив Марека и Брендла

Яшкин побил рекорд КХЛ для чешских игроков, опередив Марека и Брендла
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин забросил шайбу на 47-й минуте встречи, сделав счёт 3:3.

Таким образом, форвард побил рекорд для чешских игроков по голам за один регулярный чемпионат. Для Яшкина эта шайба стала 36-й в нынешнем сезоне.

Ранее лучшим результатом для чешских игроков за сезон были 35 голов, забитые в сезоне-2008/2009 Яном Мареком и Павлом Брендлом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
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