Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов прокомментировал победу московского «Динамо» в овертайме в матче с «Йокеритом»

Крикунов прокомментировал победу московского «Динамо» в овертайме в матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:4 ОТ).

«Игра была непростая, проигрывали — 1:3, но в третьем периоде собрались, забили голы и реализовали большинство в овертайме», — приводит слова Крикунова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий. Эта победа стала для «динамовцев» четвёртой подряд.

Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021