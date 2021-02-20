Крикунов прокомментировал победу московского «Динамо» в овертайме в матче с «Йокеритом»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:4 ОТ).
«Игра была непростая, проигрывали — 1:3, но в третьем периоде собрались, забили голы и реализовали большинство в овертайме», — приводит слова Крикунова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий. Эта победа стала для «динамовцев» четвёртой подряд.
Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
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