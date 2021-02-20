Дмитрий Орлов забросил красивую шайбу в ворота «Рейнджерс»
В эти минуты «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан — Арена» в столице США. Сейчас в матче второй перерыв.
При счёте 0:3 на последней минуте второго периода российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отыграл один гол, забросив красивую шайбу. Это его первое результативное действие в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
После второго периода счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс». За гостей шабы забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Райан Строум. На счету Артемия Панарина и Павла Бучневича по одному очку за результативные передачи.
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