Дмитрий Орлов забросил красивую шайбу в ворота «Рейнджерс»

В эти минуты «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан — Арена» в столице США. Сейчас в матче второй перерыв.

При счёте 0:3 на последней минуте второго периода российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отыграл один гол, забросив красивую шайбу. Это его первое результативное действие в нынешнем сезоне.

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После второго периода счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс». За гостей шабы забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Райан Строум. На счету Артемия Панарина и Павла Бучневича по одному очку за результативные передачи.