После победы в матче с «Ак Барсом» Олег Знарок жёстко ответил на вопрос журналиста

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок жёстко ответил на вопросы после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).



«Доволен ли командой в целом? Конечно доволен. Что стало определяющим в матче? Характер.



Могу ли отметить какого-то игрока отдельно? У нас вся команда билась.



На чём сделаю акцент в следующих матчах? Выигрывать надо.



Есть ли слабые стороны у команды? У какой? Вы хоть знаете, с кем мы будем играть следующий матч? Вопросы задаёте…» — сказал Знарок после встречи с «Ак Барсом».

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Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в овертайме обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.