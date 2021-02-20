«Не мешайте мне побеждать, сударь». Реакция «твиттера» «Авангарда» на гол Костина

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На последней минуте овертайма после затяжной атаки нижегородцев омичи смогли перехватить шайбу и убежать в контратаку. Нападающий Клим Костин в борьбе с форвардом Кириллом Ураковым смог удержать шайбу и, выйдя один на один с Петром Кочетковым, переиграть голкипера.

Официальная страница «Авангарда» в «Твиттере» отреагировала на этот гол.

«Не мешайте мне побеждать, сударь», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».