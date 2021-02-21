«Флорида», с вернувшимся в ворота Бобровским, уступила «Детройту», прервав победную серию

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 2:1.
В первом периоде Александер Веннберг вывел гостей вперёд, реализовав численное преимущество. Однако во втором игровом отрезке хоккеисты «Детройта» не только сравняли счёт усилиями Патрика Немета, но и благодаря заброшенной шайбе Матиаса Броме вышли вперёд. В третьем периоде счёт не изменился – матч завершился победой «красных крыльев».
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, ранее пропускавший три встречи «Флориды» кряду, в которых команда одержала три победы, вернулся в состав в этой игре и отразил 25 бросков из 27. В своей прошлой игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7), состоявшейся в ночь с 12 на 13 февраля, он пропустил 6 шайб.
«Флорида Пантерз», несмотря на поражение, остаётся лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 24 очка в 16 играх. «Детройт Ред Уингз» (13) по-прежнему замыкает её.
- 21 февраля 2021
-
03:37
-
02:43
-
01:37
-
01:23
-
00:03
- 20 февраля 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:53
-
22:42
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:01
-
21:58
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:34
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:46
-
20:33
-
20:15
-
20:10
-
19:58
-
19:37
-
19:24
-
19:19