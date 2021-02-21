«Флорида», с вернувшимся в ворота Бобровским, уступила «Детройту», прервав победную серию

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 2:1.



В первом периоде Александер Веннберг вывел гостей вперёд, реализовав численное преимущество. Однако во втором игровом отрезке хоккеисты «Детройта» не только сравняли счёт усилиями Патрика Немета, но и благодаря заброшенной шайбе Матиаса Броме вышли вперёд. В третьем периоде счёт не изменился – матч завершился победой «красных крыльев».



Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, ранее пропускавший три встречи «Флориды» кряду, в которых команда одержала три победы, вернулся в состав в этой игре и отразил 25 бросков из 27. В своей прошлой игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7), состоявшейся в ночь с 12 на 13 февраля, он пропустил 6 шайб.

«Флорида Пантерз», несмотря на поражение, остаётся лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 24 очка в 16 играх. «Детройт Ред Уингз» (13) по-прежнему замыкает её.