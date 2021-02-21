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«Флорида», с вернувшимся в ворота Бобровским, уступила «Детройту», прервав победную серию

«Флорида», с вернувшимся в ворота Бобровским, уступила «Детройту», прервав победную серию
Хоккей / НХЛ 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 2:1.

В первом периоде Александер Веннберг вывел гостей вперёд, реализовав численное преимущество. Однако во втором игровом отрезке хоккеисты «Детройта» не только сравняли счёт усилиями Патрика Немета, но и благодаря заброшенной шайбе Матиаса Броме вышли вперёд. В третьем периоде счёт не изменился – матч завершился победой «красных крыльев».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, ранее пропускавший три встречи «Флориды» кряду, в которых команда одержала три победы, вернулся в состав в этой игре и отразил 25 бросков из 27. В своей прошлой игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7), состоявшейся в ночь с 12 на 13 февраля, он пропустил 6 шайб.

«Флорида Пантерз», несмотря на поражение, остаётся лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 24 очка в 16 играх. «Детройт Ред Уингз» (13) по-прежнему замыкает её.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Веннберг (Дюклер, Ватрано) – 14:43' (5x4)   1:1 Немет (Юус, Гленденинг) – 30:09' (5x5)   2:1 Броме (Ларкин) – 37:27' (5x5)
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