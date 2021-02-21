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«Каролина» обыграла «Тампу», на счету Свечникова гол и ассист

«Каролина» обыграла «Тампу», на счету Свечникова гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Винсент Трочек, Себастьян Ахо, Седрик Пакетт и Андрей Свечников. Также российский форвард сделал результативную передачу.

В составе «Тампы» российский голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Защитник Михаил Сергачёв за 21.03 на площадке совершил один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1». Нападающий Александр Волков за 11.16 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

В следующем матче 23 февраля команды сыграют между собой на льду «Харрикейнз», а затем 25 и 26 февраля хозяйкой противостояния станет «Тампа».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Трочек (Нидеррайтер, Нечас) – 22:19' (5x5)   2:0 Ахо (Свечников) – 35:30' (5x5)   3:0 Пакетт (Бин, Мартинук) – 43:12' (5x5)   4:0 Свечников (Ахо, Макгинн) – 57:41' (en)
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