«Каролина» обыграла «Тампу», на счету Свечникова гол и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Винсент Трочек, Себастьян Ахо, Седрик Пакетт и Андрей Свечников. Также российский форвард сделал результативную передачу.

В составе «Тампы» российский голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Защитник Михаил Сергачёв за 21.03 на площадке совершил один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-1». Нападающий Александр Волков за 11.16 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

В следующем матче 23 февраля команды сыграют между собой на льду «Харрикейнз», а затем 25 и 26 февраля хозяйкой противостояния станет «Тампа».