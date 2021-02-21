Мэттьюс набрал очки в 16 матчах кряду. Это третий результат в истории «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остон Мэттьюс (2), Трэвис Бойд, Митчелл Марнер и Александр Керфут. Американец Мэттьюс продлил личную серию с набранными очками до 16 матчей, что является третьим результатом за всю истории «кленовых листьев». 23-летний нападающий повторил результат Дэйва Андрейчака, Джона Андерсона и Бэйба Дая. Клубный рекорд делят Эдди Олчик и Дэррил Ситтлер (по 18 матчей с набранными очками подряд).
Следующие матчи 23 и 25 февраля «Торонто» проведёт дома с «Калгари Флэймз», а «Монреаль» 22 и 24 февраля на выезде сыграет с «Оттавой Сенаторз».
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