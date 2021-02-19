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Мэттьюс — о лидерстве в гонке снайперов НХЛ: просто стараюсь бросать в открытые места

Мэттьюс — о лидерстве в гонке снайперов НХЛ: просто стараюсь бросать в открытые места
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о своей результативности после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3), в котором набрал 4 (2+2) очка.

«Если честно, я просто стараюсь бросать в открытые места. Сейчас шайба заходит в ворота, это прекрасно, но самое главное – это победы», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов).

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