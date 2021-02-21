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«Эдмонтон» разгромил «Калгари», у Макдэвида 3 гола и 2 ассиста

«Эдмонтон» разгромил «Калгари», у Макдэвида 3 гола и 2 ассиста
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 7:1.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (3), Райан Ньюджент-Хопкинс (2), Алекс Чиассон и Джош Арчибальд. На счету Макдэвида также две результативные передачи. Таким образом, 24-летний канадский форвард набрал пять очков в одном матче.

У «Калагри» единственную шайбу на свой счёт записал Эндрю Манджапане.

В следующих матчах, 24 и 26 февраля, «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» 23 и 25 февраля проведёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».

В других матчах игрового дня «Миннесота Уайлд» разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 5:1. а «Монреаль Канадиенс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Чиассон (Макдэвид, Драйзайтль) – 03:29' (5x4)   2:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 05:41' (5x5)   2:1 Манджапане (Ткачук, Линдхольм) – 07:54' (5x4)   3:1 Макдэвид (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 17:11' (5x4)   4:1 Макдэвид – 21:06' (5x5)   5:1 Макдэвид (Расселл, Хайра) – 28:12' (5x5)   6:1 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Нил) – 32:38' (5x4)   7:1 Арчибальд (Кагун, Драйзайтль) – 40:36' (5x5)
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