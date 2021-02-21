«Эдмонтон» разгромил «Калгари», у Макдэвида 3 гола и 2 ассиста

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 7:1.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (3), Райан Ньюджент-Хопкинс (2), Алекс Чиассон и Джош Арчибальд. На счету Макдэвида также две результативные передачи. Таким образом, 24-летний канадский форвард набрал пять очков в одном матче.

У «Калагри» единственную шайбу на свой счёт записал Эндрю Манджапане.

В следующих матчах, 24 и 26 февраля, «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» 23 и 25 февраля проведёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».

В других матчах игрового дня «Миннесота Уайлд» разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 5:1. а «Монреаль Канадиенс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5).