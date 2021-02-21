Кросби: было сложно сдержать эмоции. А когда посмотрел на Джино, стало ещё сложнее

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от церемонии в честь его 1000-го матча в Национальной хоккейной лиге. Во время торжественной церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) канадский форвард не смог сдержать слёз.
«Было сложно сдержать эмоции, нахлынули воспоминания. Стало ещё сложнее, когда посмотрел на Джино (Евгения Малкина. — Прим. «Чемпионата») — тот тоже едва сдерживался.
Это особенный день. Всегда старался относиться к нему как к обычному матчу, но сегодня это было невозможно. Получил много СМС и видео с поздравлениями от старых одноклубников, столько всего сегодня было. Запомню этот день и нашу победу.
Не ожидал, что ребята наденут майки с 87-м номером. Сначала было странно, но это ещё одно напоминание, что это особенный день», — сказал Кросби после матча.
- 21 февраля 2021
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:25
-
08:04
-
07:48
-
07:41
-
07:37
-
07:31
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:28
-
06:19
-
06:07
-
05:53
-
05:44
-
03:37
-
02:43
-
01:37
-
01:23
-
00:03
- 20 февраля 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:06
-
23:02