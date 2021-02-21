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Кросби: было сложно сдержать эмоции. А когда посмотрел на Джино, стало ещё сложнее

Кросби: было сложно сдержать эмоции. А когда посмотрел на Джино, стало ещё сложнее
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от церемонии в честь его 1000-го матча в Национальной хоккейной лиге. Во время торжественной церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) канадский форвард не смог сдержать слёз.

«Было сложно сдержать эмоции, нахлынули воспоминания. Стало ещё сложнее, когда посмотрел на Джино (Евгения Малкина. — Прим. «Чемпионата») — тот тоже едва сдерживался.

Это особенный день. Всегда старался относиться к нему как к обычному матчу, но сегодня это было невозможно. Получил много СМС и видео с поздравлениями от старых одноклубников, столько всего сегодня было. Запомню этот день и нашу победу.

Не ожидал, что ребята наденут майки с 87-м номером. Сначала было странно, но это ещё одно напоминание, что это особенный день», — сказал Кросби после матча.

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