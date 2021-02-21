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Форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек может продолжить карьеру в Швейцарии

Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек может продолжить карьеру в Швейцарии, сообщает Swiss Hockey News.

Нижнекамский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф, поэтому услуги 30-летнего форварда были предложены командам из Швейцарской национальной лиги. Одним из фаворитов в борьбе за игрока является «Лозанна».

В нынешнем сезоне Гудачек в 47 матчах набрал 38 (17+21) баллов при показателе полезности «+2». Ранее в КХЛ словацкий форвард провёл 151 встречу за братиславский «Слован» и набрал 58 (26+32) очков.

Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. На мировых первенствах Гудачек провёл 44 матча, отметившись 8 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Либор является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года. Брат хоккеиста, голкипер Юлиус Гудачек, защищает ворота «Спартака».