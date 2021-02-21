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Зейджак стал четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», сыгравшим 1000 матчей за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз» (идёт второй период, счёт — 0:1). Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США.

Для нападающего «Нью-Джерси» Трэвиса Зейджака это встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал четвёртым игроком в истории «Дэвилз», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 35-летнего Зейджака, который всю карьеру защищал цвета «дьяволов», 534 (197+337) очков при показателе полезности «-20».

В нынешнем сезоне Зейджак в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы при показателе полезности «-1».

До Зейджака 1000 матчей за «Нью-Джерси» ранее провели: чешский форвард Патрик Элиаш (1240), канадский голкипер Мартин Бродо (1259) и канадский защитник Кен Данейко (1283).